Заря подпишет племянника Цыганыка

Луганская «Заря» может подписать племянника телеведущего и комментатора Игоря Цыганыка Андрея Цыганика, передает Football Hub.

Футболист может выступать на позиции правого и левого вингера, а также центрального полузащитника.

Отметим, статистический портал Тransfermarkt оценивает украинца в 200 000 евро.

Напомним, ранее Цыганик защищал цвета «Сконто», «Байер» U-19, «Викторию» из Кельна, а также играл за дубль «Шальке» и «Камбюр». Последней командой игрока был РФШ.