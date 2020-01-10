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Футбол

Заря подпишет племянника Цыганыка

Сергей СумскойНет комментариев
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Луганская «Заря» может подписать племянника телеведущего и комментатора Игоря Цыганыка Андрея Цыганика, передает Football Hub.

Футболист может выступать на позиции правого и левого вингера, а также центрального полузащитника.

Отметим, статистический портал Тransfermarkt оценивает украинца в 200 000 евро.

Напомним, ранее Цыганик защищал цвета «Сконто», «Байер» U-19, «Викторию» из Кельна, а также играл за дубль «Шальке» и «Камбюр». Последней командой игрока был РФШ.

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Тэги: Зарятрансферы
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