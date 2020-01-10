Заря подпишет племянника Цыганыка

Луганская «Заря» может подписать племянника телеведущего и
комментатора Игоря Цыганыка Андрея Цыганика, передает Football Hub.
Футболист может выступать на позиции правого и левого вингера,
а также центрального полузащитника.
Отметим, статистический портал Тransfermarkt оценивает украинца
в 200 000 евро.
Напомним, ранее Цыганик защищал цвета «Сконто», «Байер»
U-19, «Викторию» из Кельна, а также играл за дубль «Шальке» и «Камбюр». Последней
командой игрока был РФШ.
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