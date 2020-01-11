Альянс Лима в шаге от подписания защитника Динамо

Защитник киевского “Динамо” Карлос Самбрано все ближе к возвращению в родной чемпионат.

Как сообщает перуанская пресса, инвестиционная группа «Fondo Blanquiazul» готово увеличить финансирование местного гранда “Альянса” Лима для успешного выступления в Кубке Либертадорес и победе в чемпионате Перу. Часть денег пойдет на усиление, в том числе на приобретение Карлоса Самбрано. Ожидается, что сделку могут завершить в течении ближайших дней.

Напомним, ранее сообщалось, что Карлос Самбрано дал согласие на переход в “Альянс”, более того, он даже согласился на существенное снижение заработной платы, лишь бы вернуться в родной чемпионат.