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Футбол

Альянс Лима в шаге от подписания защитника Динамо

Андрей ОгородникНет комментариев
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Карлос Самбрано

Защитник киевского “Динамо” Карлос Самбрано все ближе к возвращению в родной чемпионат.

Как сообщает перуанская пресса, инвестиционная группа «Fondo Blanquiazul» готово увеличить финансирование местного гранда “Альянса” Лима для успешного выступления в Кубке Либертадорес и победе в чемпионате Перу. Часть денег пойдет на усиление, в том числе на приобретение Карлоса Самбрано. Ожидается, что сделку могут завершить в течении ближайших дней.

Напомним, ранее сообщалось, что Карлос Самбрано дал согласие на переход в “Альянс”, более того, он даже согласился на существенное снижение заработной платы, лишь бы вернуться в родной чемпионат.

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Тэги: Альянс ЛимаДинамоКарлос Самбрано
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