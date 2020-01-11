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Футбол

Два клуба Серии А претендуют на форварда Шахтера

Андрей ОгородникНет комментариев
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Жуниор Мораес

Лучший бомбардир прошлого и нынешнего сезона в чемпионате Украины Жуниор Мораес может перебраться в итальянскую Серию А.

Как сообщает RomaPress, главный тренер римской “Ромы” Паулу Фонсека проявляет заинтересованность в услугах своего бывшего подопечного Жуниора Мораеса. Правда, стоить отметить, что помимо украинского игрока, римский клуб рассматривает и другие варианты.

Помимо “Ромы” на Жуниора Мораеса претендует также “Болонья”, представители которой ранее даже контактировали с окружением игрока, но пока никаких конкретных шагов клуб не делал.

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Тэги: БолоньяЖуниор МораесРомаШахтер
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