Два клуба Серии А претендуют на форварда Шахтера

Лучший бомбардир прошлого и нынешнего сезона в чемпионате Украины Жуниор Мораес может перебраться в итальянскую Серию А.

Как сообщает RomaPress, главный тренер римской “Ромы” Паулу Фонсека проявляет заинтересованность в услугах своего бывшего подопечного Жуниора Мораеса. Правда, стоить отметить, что помимо украинского игрока, римский клуб рассматривает и другие варианты.

Помимо “Ромы” на Жуниора Мораеса претендует также “Болонья”, представители которой ранее даже контактировали с окружением игрока, но пока никаких конкретных шагов клуб не делал.