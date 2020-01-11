Экс-форвард Зари близок к переходу в Ньюкасл

Бывший нападающий луганской “Зари” Деннис Бонавентуре может в скором времени перебраться в чемпионат Англии.

Как сообщает ряд британских интернет-изданий, нигерийский нападающий является одним из приоритетных вариантов для английского “Ньюкасла”. Середняк АПЛ уже направил официальный запрос по форварду, правда, переговоры обещают быть сложными, “Брюгге”, за который сейчас играет форвард, оценивает игрока в 25 миллионов фунтов.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету молодого нападающего восемь голов за “Брюгге” во всех турнирах, в том числе два гола Бонавентуре забил мадридскому “Реалу” в Лиге Чемпионов.