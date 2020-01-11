Новое на сайте

еще
Суббота, 11 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЭкс-форвард Зари близок к переходу в Ньюкасл
Футбол

Экс-форвард Зари близок к переходу в Ньюкасл

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Деннис Бонавентуре

Бывший нападающий луганской “Зари” Деннис Бонавентуре может в скором времени перебраться в чемпионат Англии.

Как сообщает ряд британских интернет-изданий, нигерийский нападающий является одним из приоритетных вариантов для английского “Ньюкасла”. Середняк АПЛ уже направил официальный запрос по форварду, правда, переговоры обещают быть сложными, “Брюгге”, за который сейчас играет форвард, оценивает игрока в 25 миллионов фунтов.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету молодого нападающего восемь голов за “Брюгге” во всех турнирах, в том числе два гола Бонавентуре забил мадридскому “Реалу” в Лиге Чемпионов.

загрузка...
Тэги: Деннис БонавентуреЗаряНьюкасл
Написать комментарий

Добавить комментарий

пять + 10 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Колос попрощался с ещё двумя игроками

Йони Гонсалес
Бенфика нашла замену Раулю де Томасу

Асмир Бегович
Милан нацелился на вратаря сборной Боснии и Герцеговины

Веллингтон Нем
Веллингтон Нем возвращается в Украину

Соль: Прошлый год был просто ужасным

Закрыть