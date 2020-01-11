Новое на сайте

еще
Суббота, 11 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболФаворов забил первый гол за Академию Пушкаша
Футбол

Фаворов забил первый гол за Академию Пушкаша

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Артем Фаворов

Бывший полузащитник черниговской “Десны” Артем Фаворов с первых же матчей начал доказывать целесообразность своего трансфера в “Академию Пушкаша”.

Сегодня новый клуб украинского полузащитника провел товарищеский поединок против швейцарского “Люцерна”. Бывший игрок “Десны” вышел в стартовом составе и уже на 15-ой минуте игры открыл счет в матче. Для игрока это было первое появление и первое результативное действие за новый клуб.

Напомним, по последним слухам, летом компанию игроку в “Академии Пушкаша” может составить его брат Денис Фаворов.

загрузка...
Тэги: Академия ПушкашаАртем Фаворов
Написать комментарий

Добавить комментарий

2 × один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Деннис Бонавентуре
Экс-форвард Зари близок к переходу в Ньюкасл

Колос попрощался с ещё двумя игроками

Йони Гонсалес
Бенфика нашла замену Раулю де Томасу

Асмир Бегович
Милан нацелился на вратаря сборной Боснии и Герцеговины

Веллингтон Нем
Веллингтон Нем возвращается в Украину

Закрыть