Фаворов забил первый гол за Академию Пушкаша

Бывший полузащитник черниговской “Десны” Артем Фаворов с первых же матчей начал доказывать целесообразность своего трансфера в “Академию Пушкаша”.

Сегодня новый клуб украинского полузащитника провел товарищеский поединок против швейцарского “Люцерна”. Бывший игрок “Десны” вышел в стартовом составе и уже на 15-ой минуте игры открыл счет в матче. Для игрока это было первое появление и первое результативное действие за новый клуб.

Напомним, по последним слухам, летом компанию игроку в “Академии Пушкаша” может составить его брат Денис Фаворов.