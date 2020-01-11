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Футбол

Интер договорился с Эриксеном

Сергей СумскойНет комментариев
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Миланский «Интер» согласовал условия личного соглашения с полузащитником лондонского «Тоттенхэма» Кристианом Эриксеном, передает La Gazzetta dello Sport.

Футболист готов подписать с итальянским клубом договор до 2024 года. Теперь «нерадзурри» необходимо согласовать условия трансфера с «Тоттенхэмом».

Отмечается, что «Шпоры» рассчитывают выручить за 27-летнего датского игрока не менее 20 млн евро. Однако боссы «Интера» планируют сбить цену на игрока, так как через пол года он станет свободным агентом.

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Тэги: ИнтерКристиан ЭриксенТоттенхэмтрансферы
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