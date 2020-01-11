Интер договорился с Эриксеном

Миланский «Интер» согласовал условия личного соглашения с полузащитником
лондонского «Тоттенхэма» Кристианом Эриксеном, передает La Gazzetta dello
Sport.
Футболист готов подписать с итальянским клубом договор до
2024 года. Теперь «нерадзурри» необходимо согласовать условия трансфера с
«Тоттенхэмом».
Отмечается, что «Шпоры» рассчитывают выручить за 27-летнего
датского игрока не менее 20 млн евро. Однако боссы «Интера» планируют сбить цену
на игрока, так как через пол года он станет свободным агентом.