Интер договорился с Эриксеном

Миланский «Интер» согласовал условия личного соглашения с полузащитником лондонского «Тоттенхэма» Кристианом Эриксеном, передает La Gazzetta dello Sport.

Футболист готов подписать с итальянским клубом договор до 2024 года. Теперь «нерадзурри» необходимо согласовать условия трансфера с «Тоттенхэмом».

Отмечается, что «Шпоры» рассчитывают выручить за 27-летнего датского игрока не менее 20 млн евро. Однако боссы «Интера» планируют сбить цену на игрока, так как через пол года он станет свободным агентом.