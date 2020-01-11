Клуб бразильской Серии А нацелен на полузащитника Зари

Полузащитник луганской “Зари” Матеус Нортон, который так и не сумел закрепиться в составе луганчан и был выставлен на трансфер, скорей всего вернется на родину.

Как сообщает сайт болельщиков “Зари”, серьезный интерес к футболисту проявляет клуб бразильской Серии А “Сеара”, который прошлый сезон завершил на 16 месте в турнирной таблице.

Напомним, Матеус Нортон в составе “Зари” провел лишь один поединок, не сумев заиграть ни под руководством Вернидуба, ни Скрипника.