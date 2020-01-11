Ливерпуль в центральном матче тура одолел Тоттенхэм

В центральном матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» дома уступил лидеру турнирной таблицы – «Ливерпулю». Единственный гол в игре забил Роберто Фирмино, который отличился на 37-й минуте.

Стоит отметить, в концовке встречи «Шпоры» имели несколько великолепных моментов, чтобы сравнять счет, но не использовали их.

Тоттенхэм – Ливерпуль 0:1

Гол:

0:1 – 37 Фирмино.

Тоттенхэм – Гассанига, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Роуз (Ламела, 69), Алли, Эриксен (Ло Чельсо, 69), Лукас Моура, Уинкс, Сон Хын Мин, Танганга.

Ливерпуль – Алиссон, Робертсон, Александер-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 61), Хендерсон, Мане (Ориги, 81), Салах (Шакири, 90), Фирмино.

Предупреждения:

Гомес (23), Окслейд-Чемберлен (39).