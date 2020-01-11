Ливерпуль в центральном матче тура одолел Тоттенхэм

В центральном матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм»
дома уступил лидеру турнирной таблицы – «Ливерпулю». Единственный гол в игре
забил Роберто Фирмино, который отличился на 37-й минуте.
Стоит отметить, в концовке встречи «Шпоры» имели несколько
великолепных моментов, чтобы сравнять счет, но не использовали их.
Тоттенхэм – Ливерпуль
0:1
Гол:
0:1 – 37 Фирмино.
Тоттенхэм – Гассанига, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Роуз
(Ламела, 69), Алли, Эриксен (Ло Чельсо, 69), Лукас Моура, Уинкс, Сон Хын Мин,
Танганга.
Ливерпуль – Алиссон, Робертсон, Александер-Арнолд, Гомес,
ван Дейк, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 61), Хендерсон, Мане (Ориги,
81), Салах (Шакири, 90), Фирмино.
Предупреждения:
Гомес (23), Окслейд-Чемберлен (39).
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