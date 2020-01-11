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Футбол

Лунин может стать игроком Овьедо

Андрей ОгородникНет комментариев
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Андрей Лунин

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин в скором времени может сменить клубную прописку.

Как уже сообщалось ранее, мадридский “Реал”, который владеет правами на игрока, начал переговоры по досрочному расторжению арендного соглашения с “Вальядолидом”. Если клубу удастся завершить сделку, Андрей Лунин уйдет в очередную аренду.

По информации Sport Arena, новым клубом игрока может стать “Овьедо”, на днях отец футболиста, который является его агентом, имел встречу с руководством клуба Сегунды. Лунин старший получил гарантии игрового времени для сына.

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Тэги: Андрей ЛунинВальядолидОвьедо
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