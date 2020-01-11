Новое на сайте

еще
Суббота, 11 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболПотенциальный новичок “Динамо”: Не спешу с переходом
Футбол

Потенциальный новичок “Динамо”: Не спешу с переходом

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Нападающий “Осиек” Мирко Марич рассказал о возможной смене клуба этой зимой. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Лично для меня прошлый год был лучшим в карьере. У меня нет желания идти. Я уже много раз говорил, что меня все устраивает в “Осиеке”. Никуда не спешу.

Но футбол – это бизнес. Ты пойдешь, если поступит очень хорошее предложение”, – сказал 25-летний хорват.

Напомним, Маричем интересуется киевское “Динамо”.

Читайте также:  Шевченко пообещал ротацию в матче против сборной Нигерии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Динамо” купит топ-форварда с первенства Хорватии

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

восемнадцать − семь =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
“Заря” примет экс-игрока “Байера” и “Шальке”

Цель “Динамо” можно купить за 800 тыс евро

Лига 1. 20 тур. “Марсель” обыграл “Ренн”

АПЛ. 22 тур. “Вест Хэм” уступил новичку

Бриллиант “Динамо”: Даже не думаю об аренде

Закрыть