Потенциальный новичок “Динамо”: Не спешу с переходом

Нападающий “Осиек” Мирко Марич рассказал о возможной смене клуба этой зимой. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Лично для меня прошлый год был лучшим в карьере. У меня нет желания идти. Я уже много раз говорил, что меня все устраивает в “Осиеке”. Никуда не спешу.

Но футбол – это бизнес. Ты пойдешь, если поступит очень хорошее предложение”, – сказал 25-летний хорват.

Напомним, Маричем интересуется киевское “Динамо”.

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