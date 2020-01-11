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Футбол

Рух подпишет экс-защитника СК Днепр-1

Андрей ОгородникНет комментариев
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Юрий Романюк

Львовский “Рух”, который является одним из главных претендентов на повышение в классе, начал работать над усилением состава.

Одним из первых новичков команды Юрия Бакалова, который в декабре сменил на своей должности Леонида Кучука, может стать Юрий Романюк. Последним клубом 22-летнего защитника был СК “Днепр-1”, в составе которого он провел лишь пять матчей.

Напомним, ранее Юрий Романюк успел поиграть в составе “Волыни” и “Черноморца”. Примечательно, что оба клуба, как и “Рух”, в нынешнем сезоне играют в Первой лиге и не скрывают своего желания вернуться в элиту.

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Тэги: РухСК Днепр-1Юрий Романюк
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