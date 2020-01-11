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Футбол

Соль: Прошлый год был просто ужасным

Евгений НикитюкНет комментариев
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Нападающий “Динамо” Фран Соль рассказал о состоянии дел. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Как твои дела, какой был отпуск?
– Прекрасно! Был в Мадриде с семьей и друзьями. Отлично провел время в кругу близких людей.

– Как встретил Новый год и Рождество?
– Очень хорошо! Вся моя семья собралась у меня дома в Мадриде и мы впервые праздновали новогодние праздники все вместе, поскольку, когда играл в Испании и Нидерландах, у меня не было зимнего отпуска. Также у моего сына был День рождения 21 декабря. Мы объединили этот праздник с его крещением и организовали с женой большую вечеринку.

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– Сегодня “Динамо” провело первую тренировку, над чем вы работали?
– Мы начали работать над своими кондициями. Преимущественно занимались беговыми упражнениями. Сейчас все направлено на то, чтобы качественно подготовиться ко второй половине сезона.

– Какие задачи ставишь перед собой в 2020 году?
– Если говорить о личной жизни, то 2019 год был замечательным для меня, моей семьи и родных, но в футбольном плане, 2019 год был ужасным, потому что у меня были две травмы я пропустил много игр. Это был не лучший год. Главная задача в новом году – работать над собой, повышать свой профессиональный уровень и помогать “Динамо” добиваться успехов.

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– Какие ожидания от второй половины сезона?
– Для начала, мы должны хорошо подготовить себя к будущим играм. Также перед нами стоит задача выиграть Кубок Украины и подняться как можно выше в турнирной таблице внутреннего чемпионата. А в августе нам предстоит побороться за место в Лиге чемпионов, – сказал испанец.

Источник: sportanalytic.com
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