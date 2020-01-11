Веллингтон Нем возвращается в Украину

Бразильский нападающий донецкого “Шахтера” Веллингтон Нем несмотря на желание игрока остаться на родине, вынужден вернуться в чемпионат Украины.

Как сообщает бразильская пресса, руководство “Флуминенсе”, где игрок выступал на правах аренды, отказалось от возможности выкупить игрока. Не стал клуб продлевать и арендное соглашение, несмотря на то, что игрок не раз заявлял о готовности остаться в рядах клуба.

Напомним, в двадцати матчах за “Флуминенсе” Веллингтон Нем забил один гол. Ранее “Шахтер” заявил о намерениях выставить форварда на трансфер.