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Футбол

Владислав Кулач может вернуться в Ворсклу

Андрей ОгородникНет комментариев
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Владислав Кулач

Полтавская “Ворскла” продолжает искать варианты усиления для стартового состава.

После подписания Руслана Степанюка, в ближайшее время полтавский клуб может вернуть в свой состав Владислава Кулача, который в недалеком прошлом был ключевым игроком команды. По информации FootBoom, руководство “Ворсклы” уже начало работу над возвращением футболиста.

Напомним, летом Владислав Кулач перебрался в чемпионат Венгрии, где выступал за “Гонвед”. В семи матчах он забил два гола, правда, начиная с 21 сентября на футбольном поле он не появлялся.

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Тэги: Владислав КулачВорсклаГонвед
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