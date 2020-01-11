Владислав Кулач может вернуться в Ворсклу

Полтавская “Ворскла” продолжает искать варианты усиления для стартового состава.

После подписания Руслана Степанюка, в ближайшее время полтавский клуб может вернуть в свой состав Владислава Кулача, который в недалеком прошлом был ключевым игроком команды. По информации FootBoom, руководство “Ворсклы” уже начало работу над возвращением футболиста.

Напомним, летом Владислав Кулач перебрался в чемпионат Венгрии, где выступал за “Гонвед”. В семи матчах он забил два гола, правда, начиная с 21 сентября на футбольном поле он не появлялся.