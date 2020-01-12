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Футбол

Черноморец отправил двух своих главных талантов в Латвию

Андрей ОгородникНет комментариев
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Николай Мусолитин

Одесский “Черноморец” потерял ещё двух игроков, на этот раз двух воспитанников клуба.

Как сообщает официальный официальный сайт “моряков”, вратарь клуба Андрей Кожухарь и нападающий Николай Мусолитин сменили клубную прописку. Новой командой талантливых игроков стала скромная, латвийская “Валмиера”, которая прошлый сезон завершила на четвертом месте в местном чемпионате.

Напомним, оба игрока были важными футболистами в составе “Черноморца”, Андрей Кожухарь в нынешнем сезоне провел 15 матчей в Первой лиге, а Николай Мусолитин 16 и забил два гола.

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Тэги: Андрей КожухарьВалмиераНиколай МусолитинЧерноморец
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