Новое на сайте

еще
Воскресенье, 12 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболКарпаты намерены избавится от своего вратаря
Футбол

Карпаты намерены избавится от своего вратаря

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Роман Пидкивка

Львовские “Карпаты” продолжают искать виновных в провале клуба в первой половине сезона.

Помимо массового выставления на трансфер ряда легионеров, львовский клуб намерен также расстаться со своим вратарем Романом Пидкивкой, которому в ближайшее время будет предоставлен статус свободного агента, о чем сообщает FootBoom.

В нынешнем сезоне Роман Пидкивка провел десять матчей в чемпионате Украины, в которых пропустил шестнадцать голов. Также на правах аренды за “Карпаты” выступает вратарь Олег Кудрик.

загрузка...
Тэги: КарпатыРоман Пидкивка
Написать комментарий

Добавить комментарий

двадцать + семь =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Симоне Индзаги
Лацио установил клубный рекорд

Мохаммед Кадири
Африканский легионер вернулся в расположение Динамо

Александр Головко
Оболонь-Бровар готовит громкое назначение

Александр Рябоконь
Десна в ближайшее время подпишет двух новичков

Андрей Лунин
Андрей Лунин вывел Вальядолид в 1/16 финала Кубка Испании

Закрыть