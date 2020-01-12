Карпаты намерены избавится от своего вратаря

Львовские “Карпаты” продолжают искать виновных в провале клуба в первой половине сезона.

Помимо массового выставления на трансфер ряда легионеров, львовский клуб намерен также расстаться со своим вратарем Романом Пидкивкой, которому в ближайшее время будет предоставлен статус свободного агента, о чем сообщает FootBoom.

В нынешнем сезоне Роман Пидкивка провел десять матчей в чемпионате Украины, в которых пропустил шестнадцать голов. Также на правах аренды за “Карпаты” выступает вратарь Олег Кудрик.