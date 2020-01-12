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Футбол

Олимпик и Колос нацелены на защитника Зари

Андрей ОгородникНет комментариев
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Дмитрий Литвин

Защитник луганской “Зари” Дмитрий Литвин, который по словам генерального директора клуба Сергея Рафаилова должен был выставлен на трансфер, может в скором времени перейти в один из клубов второй шестерки чемпионата Украины.

По информации FootBoom, сразу два клуба заинтересованы в услугах Дмитрия Литвина. Речь идет об “Олимпике” и “Колосе”, которые готовы предложить защитнику контракт.

Отметим, это не первая попытка Литвина сменить клуб, в ноябре он пытался трудоустроится в чемпионате России, но впечатлить тренерский штаб “Химки” ему не удалось.

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Тэги: Дмитрий ЛитвинЗаряКолосОлимпик
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