“Реал” – обладатель Суперкубка Испании

Зинедин Зидан выиграл первый трофей с мадридским “Реалом” после возвращения. Сообщает сайт EURO.com.ua

В финале “Бланкос” победили “Атлетико” в серии пенальти. Свои 11-метровые удары не реализовали хавбеки Сауль и Томас Парти.

Добавим, что матч проходил в Джидде (Саудовская Аравия).

Суперкубок Испании

Финал

“Реал” – “Атлетико” – 0:0 (пен 4:1)

“Реал”: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Менди – Вальверде, Каземиро, Кроос (Винисиус, 103) – Модрич, Иско (Родриго, 60) – Йовіч (Мариано , 83)

“Атлетико”: Облак – Тріпп’єр, Фелипе, Хименес (Савич, 98), Лоди (Льоренте, 89) – Корреа, Эррера (Вітоло, 56), Парте, Сауль – Феліш (Ариас, 101), Мората

Предупреждения: Менди, Модрич, Карвахаль – Фелипе, Парте, Хименес, Савич, Короеа

Удаление: Валверде, 115