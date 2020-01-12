Новое на сайте

еще
Понедельник, 13 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутбол“Реал” – обладатель Суперкубка Испании
Футбол

“Реал” – обладатель Суперкубка Испании

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Зинедин Зидан выиграл первый трофей с мадридским “Реалом” после возвращения. Сообщает сайт EURO.com.ua

В финале “Бланкос” победили “Атлетико” в серии пенальти. Свои 11-метровые удары не реализовали хавбеки Сауль и Томас Парти.

Добавим, что матч проходил в Джидде (Саудовская Аравия).

Суперкубок Испании
Финал

“Реал” – “Атлетико” – 0:0 (пен 4:1)

“Реал”: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Менди – Вальверде, Каземиро, Кроос (Винисиус, 103) – Модрич, Иско (Родриго, 60) – Йовіч (Мариано , 83)
“Атлетико”: Облак – Тріпп’єр, Фелипе, Хименес (Савич, 98), Лоди (Льоренте, 89) – Корреа, Эррера (Вітоло, 56), Парте, Сауль – Феліш (Ариас, 101), Мората

Читайте также:  Талант "Динамо": Игра удалась

Предупреждения: Менди, Модрич, Карвахаль – Фелипе, Парте, Хименес, Савич, Короеа
Удаление: Валверде, 115

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

девятнадцать + шесть =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Суперкубок Испании. Финал. “Реал” – “Атлетико”. ОНЛАЙН

“Заря” анонсировала массовую чистку состава

Официально. “Черноморец” продал двух талантов европейскому клубу

Изгнанник россиян – на прицеле “Колоса” и “Олимпика”

Кадимян Гегам
Карпаты могут усилится Кадимяном

Закрыть