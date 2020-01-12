Трансферная цель Динамо переходит в португальский гранд

Лучший бомбардир чемпионата Словакии Андраж Шпорар, который находится в списке интересов киевского “Динамо”, вероятней всего продолжит свою карьеру в чемпионате Португалии.

Как сообщает авторитетное португальское издание Record, новым клубом словенского нападающего станет лиссабонский “Спортинг”. Сделка должна состояться уже сегодня. По неофициальным данным, “Слован” получит за своего нападающего шесть миллионов евро.

Напомним, Андраж Шпорар, которым интересуется “Динамо” в 41 матче за последние два года забил 41 гол в чемпионате Словакии.