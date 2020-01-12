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Футбол

Запорожский Металлург устроил чистку состава

Андрей ОгородникНет комментариев
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Металлург Запорожье

Один из аутсайдеров Первой лиги чемпионата Украины по футболу запорожский “Металлург”, провел чистку состава.

Как сообщает аккаунт клуба в Инстаграм, сотрудничество прекращено сразу с пятью игроками, которые играли за “Металлург” в первой половине сезона. Контракты по обоюдному согласию были расторгнуты с вратарем Игорем Левченко, защитником Валентином Рудичем, хавбеками Семеном Дьяченко и Тарасом Ковальчуком, форвардом Вадимом Петровым.

Напомним, после 19 сыгранных туров запорожский “Металлург” набрал лишь 11 очков и идет на предпоследнем месте в турнирной таблице.

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Тэги: Металлург ЗапорожьеПервая лига
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