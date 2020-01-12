Запорожский Металлург устроил чистку состава

Один из аутсайдеров Первой лиги чемпионата Украины по футболу запорожский “Металлург”, провел чистку состава.

Как сообщает аккаунт клуба в Инстаграм, сотрудничество прекращено сразу с пятью игроками, которые играли за “Металлург” в первой половине сезона. Контракты по обоюдному согласию были расторгнуты с вратарем Игорем Левченко, защитником Валентином Рудичем, хавбеками Семеном Дьяченко и Тарасом Ковальчуком, форвардом Вадимом Петровым.

Напомним, после 19 сыгранных туров запорожский “Металлург” набрал лишь 11 очков и идет на предпоследнем месте в турнирной таблице.