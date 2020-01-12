“Заря” анонсировала массовую чистку состава

Генеральный директор “Зари” Сергей Рафаилов говорит, что аж шестеро игроков могут уйти из команды во время зимнего трансферного окна.

“Конечно, будут футболисты, которые покинут “Зарю”. Причина – непопадание в состав. Так, агенты кому-ищут варианты, а кому-то уже практически нашли. Мы возражать не будем.

Я думаю, это будет Дмитрий Литвин. В аренду, скорее всего, уйдут от нас Тимофей Сухарь и Егор Шалфєєв. И наш Владислав Емец находится сейчас в аренде, но думаю, перейдет в клуб Премьер-лиги. Мы ищем команды и договариваемся об условиях для Матеуса и Ураты”, – сказал Рафаилов.

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