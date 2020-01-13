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Футбол

Хавбек “Динамо”: Нужно догонять “Шахтер”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Полузащитник “Динамо” Миккель Дуелунд дал первый комментарий после выхода из отпуска. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Отдыхал вместе со своей семьей. Для меня действительно важно было увидеться с родными и встретиться с друзьями. Рождество и Новый год я отмечал в кругу семьи в Дании.

Я пропустил всю первую половину сезона из-за травмы и перенес вторую операцию на лодыжке, в ходе которой мне из ноги удалили металлическую пластину. Для меня прошедший год был сложным, но на данный момент я полностью в форме и готов играть. я занимался индивидуально, поэтому сейчас очень рад тренироваться с командой и снова играть в футбол.

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Главная задача на вторую часть сезона – завоевать место в основном составе и наконец играть. Мне очень нужно провести несколько матчей, чтобы почувствовать игровой ритм. А в целом для “Динамо” важно сократить разрыв от “Шахтера” в турнирной таблице, который сейчас является слишком большим. Нам нужно достать “горняков”, – рассказал Дуелунд.

Источник: sportanalytic.com
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