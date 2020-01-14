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Футбол

Роман Попов прибыл на просмотр в Черноморец

Андрей ОгородникНет комментариев
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Роман Попов

Потенциальные новички продолжают прибывать на просмотр в одесский “Черноморец”.

Как сообщает Sport Arena, своим шансом остаться в одесском “Черноморец” попытается воспользоваться бывший полузащитник МФК “Николаев” Роман Попов. 24-летний полузащитник сегодня тренировался вместе с основной командой “моряков”.

Напомним, Роман Попов в нынешнем сезоне провел в составе МФК “Николаев” 16 матчей и забил один гол. Также в досье полузащитника присутствуют выступления за запорожский “Металлург” и кропивницкую “Зирку”.

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Тэги: НиколаевРоман ПоповЧерноморец
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