Лига 1. 15 тур. “Лион” и “Марсель” победили, ПСЖ уничтожил “Монако”

Очередной тур чемпионата Франции завершился прогнозируемо. Сообщает сайт EURO.com.ua

В перенесенном матче ПСЖ разгромил “Монако”.

“Марсель” пусть и не очень уверенно, но добыл три очка в домашней игре против “Бреста”.

“Лион” на выезде смог обыграть “Страсбург”, а вот “Ницца” в родных стенах справилась с “Анже”.

Центральный матч тура “Монако” – ПСЖ перенесли из-за плохой погоды.

Чемпионат Франции

15 тур

“Марсель” – “Брест” – 2:1

Голы: Сарр, 56, Радоньїч, 89 – Кардона, 88

“Страсбург” – “Лион” – 1:2

Голы: Фофана, 22 – Корне, 40, Жефф Рен-Аделед, 75

“Лилль” – “Дижон”- 1:0

Гол: Осімхен, 45 (пенальти)

“Монпелье” – “Амьен” – 4:2

Голы: Ле Таллек, 14 Лаборде, 64 , Делор, 67 , Молле, 72 – Какута, 44 , Лани, 86

“Нем” – “Мец” – 1:1

Голы: Ріпарія, 61 – Диалло, 30

“Ницца” – “Анже” – 3:1

Голы: Лусамба, 39, Маоліда, 53 , Дольберг, 90+1 – Фюльжені, 22

“Реймс” – “Бордо” – 1:1

Голы: Диа, 90 + 3 – Маджа, 27

“Нант” – “Тулуза” – 2:1

Голы: Туре, 43 (пен), Бла, 53 – Лея-Ісека, 90+6 (пен)

“Ренн” – “Сент-Этьен” – 2:1

Голы: Рафинья, 25, Да Силва, 90+3 – Дионе, 19

“Монако” – ПСЖ – 1:4

Голы: Бакайоко, 87 – Мбаппе, 24, 90+1, Неймар, 45+2 (пен), Сарабия, 72