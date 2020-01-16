Лига 1. 15 тур. “Лион” и “Марсель” победили, ПСЖ уничтожил “Монако”

Очередной тур чемпионата Франции завершился прогнозируемо. Сообщает сайт EURO.com.ua
В перенесенном матче ПСЖ разгромил “Монако”.
“Марсель” пусть и не очень уверенно, но добыл три очка в домашней игре против “Бреста”.
“Лион” на выезде смог обыграть “Страсбург”, а вот “Ницца” в родных стенах справилась с “Анже”.
Центральный матч тура “Монако” – ПСЖ перенесли из-за плохой погоды.
Чемпионат Франции15 тур
“Марсель” – “Брест” – 2:1Голы: Сарр, 56, Радоньїч, 89 – Кардона, 88
“Страсбург” – “Лион” – 1:2Голы: Фофана, 22 – Корне, 40, Жефф Рен-Аделед, 75
“Лилль” – “Дижон”- 1:0Гол: Осімхен, 45 (пенальти)
“Монпелье” – “Амьен” – 4:2Голы: Ле Таллек, 14 Лаборде, 64 , Делор, 67 , Молле, 72 – Какута, 44 , Лани, 86
“Нем” – “Мец” – 1:1Голы: Ріпарія, 61 – Диалло, 30
“Ницца” – “Анже” – 3:1Голы: Лусамба, 39, Маоліда, 53 , Дольберг, 90+1 – Фюльжені, 22
“Реймс” – “Бордо” – 1:1Голы: Диа, 90 + 3 – Маджа, 27
“Нант” – “Тулуза” – 2:1Голы: Туре, 43 (пен), Бла, 53 – Лея-Ісека, 90+6 (пен)
“Ренн” – “Сент-Этьен” – 2:1Голы: Рафинья, 25, Да Силва, 90+3 – Дионе, 19
“Монако” – ПСЖ – 1:4Голы: Бакайоко, 87 – Мбаппе, 24, 90+1, Неймар, 45+2 (пен), Сарабия, 72
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