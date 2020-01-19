Андрей Лунин вновь выйдет в стартовом составе Овьедо

Провальный матч Андрея Лунина против “Альмерии”, в котором украинский вратарь дебютировал в составе “Овьедо”, не отпугнул тренерский штаб клуба.

Сегодня на “Овьедо” ждет матч 24 тура испанской Сегунды против “Уэски”. Украинский вратарь вновь включен в стартовый состав астурийского клуба. Начало встречи в 19:15 по киевскому времени.

Отметим, если “Овьедо” является одним из претендентов на вылет, то “Уэска” наоборот ставит перед собой цель повыситься в классе и идет в тройке лидеров Сегунды.