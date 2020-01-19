АПЛ. 23 тур. Осечки “Ман Сити” и “Тоттенхэма”, поражение “Челси”

Очередной тур чемпионата Англии принес разочарование практически всем фаворитам. Сообщает сайт EURO.com.ua
Так, “Манчестер Сити” дома не смог обыграть “Кристал Пэлас”, а “Тоттенхэм” потерял очки на поле “Уотфорда”.
“Челси” вообще умудрился проиграть “Ньюкаслу”.
Чемпионат Англии23 тур
“Уотфорд” – “Тоттенхэм” – 0:0
“Арсенал” – “Шеффилд Юнайтед” – 1:1Голы: Мартинелли, 45 – Влек, 83
“Брайтон” – “Астон Вилла” – 1:1Голы: Троссард, 38 – Грилиш, 75
“Вест Хэм” – “Эвертон” – 1:1Голы: Гиот, 40 – Калверт-Льюин, 44
“Манчестер Сити” – “Кристал Пэлас” – 2:2Голы: Агуэро, 82, 87 – Тосун, 39, Фернандиньо, 90 (аг)
“Норвич” – “Борнмут” – 1:0Гол: Пукки, 33 (пен)
“Саутгемптон” – “Вулверхэмптон” – 2:3Голы: Беднарек, 15, Лонг, 35 – Нету, 53, Хименес, 65 (пен), 76
“Ньюкасл” – “Челси” – 1:0Гол: Хейден, 90+4
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