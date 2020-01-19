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Футбол

Коломойский оценивает свою часть прав на Карпаты в 25 миллионов долларов

Андрей ОгородникНет комментариев
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Игорь Коломойский

Предпринимателю, который пожелает выкупить права на львовские “Карпаты”, придется серьезно раскошелиться.

Как сообщает программа ТаТоТаке, один из владельцев клуба Игорь Коломойский готов продать 50% прав на львовский клуб, которыми он владеет. Олигарх оценивает права на “Карпаты” в 25 миллионов долларов, примерно столько он в свое время вложил в клуб.

Стоить отметить, что по информации ТаТоТаке, в то же время ситуация с финансами в “Карапатах” постепенно налаживается, руководство клуба планирует погасить задолженность перед игроками благодаря недавнему трансферу Франсиско Ди Франко в СК “Днепр-1”. Примечательно, что по неофициальной информации, клуб из Днепра также финансирует Игорь Коломойский.

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Тэги: Игорь КоломойскийКарпатыСК Днепр-1
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