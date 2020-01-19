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Футбол

Милан готов продать Пакету в ПСЖ

Андрей ОгородникНет комментариев
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Лукас Пакета

Итальянский “Милан” назвал условия на которых готов отпустить своего полузащитника Лукаса Пакету.

Как сообщает Football Italia, главным претендентом на бразильского полузащитника является французский “ПСЖ”, скауты которого следили за игроком, ещё во времена его выступлений в Бразилии. “Милан” готов отпустить своего футболиста в французский гранд, но лишь при условии компенсации в размере 35 миллионов евро.

Напомним, год назад “Милан” заплатил за Пакету 35 миллионов евро, в нынешнем сезоне на его счету 14 матчей в Серии А и одна результативная передача.

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Тэги: Лукас ПакетаМиланПСЖ
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