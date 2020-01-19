Милевский: Мы с Ярмоленко держали друг друга за горло

Украинский нападающий Артем Милевский говорит, что в свое время имел конфликт с Андреем Ярмоленко. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он упомянул в интервью с Виктором Вацком, что после поражения от “Металлиста” они с Ярмоленко немного потолкались и подержались за горло друг друга.

Впрочем, Милевский говорит, что схватка быстро сошла на нет, поэтому очень скоро футболисты помирились.

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