Серия А. 20 тур. “Лацио” громит “Сампдорию”, поражение “Наполи”

Римский “Лацио” подтвердил, что претендует не только на место в Лиге чемпионов, но и на титул. Сообщает сайт EURO.com.ua
Подопечные Симоне Индзаги разгромили “Сампдорию”, “Наполи” снова беззубо проиграл – на этот раз “Фиорентине”.
Чемпионат Италии20 тур
“Лацио” – “Сампдория” – 5:1Голы: Кайседо, 7, Иммобиле, 17 (пен), 20, 65 (пен), Баштуш, 54 – Лінетті, 70
“Сассуоло” – “Торино” – 2:1Голы: Бога, 61, Берарди, 73 – Локателли, 20 (аг)
“Наполи” – “Фиорентина” – 0:2Голы: Кьеза, 26, Влаховіч, 74
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