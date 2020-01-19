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Футбол

Серия А. 20 тур. “Лацио” громит “Сампдорию”, поражение “Наполи”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Римский “Лацио” подтвердил, что претендует не только на место в Лиге чемпионов, но и на титул. Сообщает сайт EURO.com.ua

Подопечные Симоне Индзаги разгромили “Сампдорию”, “Наполи” снова беззубо проиграл – на этот раз “Фиорентине”.

Чемпионат Италии
20 тур

“Лацио” – “Сампдория” – 5:1
Голы: Кайседо, 7, Иммобиле, 17 (пен), 20, 65 (пен), Баштуш, 54 – Лінетті, 70

“Сассуоло” – “Торино” – 2:1
Голы: Бога, 61, Берарди, 73 – Локателли, 20 (аг)

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“Наполи” – “Фиорентина” – 0:2
Голы: Кьеза, 26, Влаховіч, 74

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Источник: sportanalytic.com
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