СК Днепр-1 просматривает игроков молодежной сборной Сенегала

Днепровский СК “Днепр-1”, который этой зимой является одним из самых активных на трансферном рынке, в ближайшее время может пополнить свой состав ещё несколькими легионерами.

Компанию Лукасу Тейлору и Франсиско Ди Франко могут составить неназванные игроки с сенегальскими паспортами, о чем сообщает ТаТоТаке. Африканца на данный момент проходят смотрины в команде Дмитрия Михайленко и если им удастся проявить себя, с ними будет подписан контракт. Известно, что все игроки являются футболистами линии атаки.

Напомним, этой зимой СК “Днепр-1” подписал таких известных исполнителей, как Владимир Адамюк, Андрей Цуриков, Алексей Хобленко, Александр Сваток, Лукас Тейлор и Франсиско Ди Франко.