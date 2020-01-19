СК Днепр-1 просматривает игроков молодежной сборной Сенегала

Днепровский СК “Днепр-1”, который этой зимой является одним из самых активных на трансферном рынке, в ближайшее время может пополнить свой состав ещё несколькими легионерами.
Компанию Лукасу Тейлору и Франсиско Ди Франко могут составить неназванные игроки с сенегальскими паспортами, о чем сообщает ТаТоТаке. Африканца на данный момент проходят смотрины в команде Дмитрия Михайленко и если им удастся проявить себя, с ними будет подписан контракт. Известно, что все игроки являются футболистами линии атаки.