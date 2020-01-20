Новое на сайте

еще
Понедельник, 20 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутбол“Динамо” выставит за дверь четырех легионеров
Футбол

“Динамо” выставит за дверь четырех легионеров

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Киевское “Динамо” этой зимой планирует распрощаться с четырьмя иностранными футболистами. Сообщает сайт EURO.com.ua

По данным программы “ТаТоТаке”, “бело-синие” выставят на трансфер нападающего Франа Соля и хавбеков Жерсона Родригеса, Мохаммеда Кадірі и Дерліса Гонсалеса.

Речь идет о том, что вице-президент киевлян Евгений Красников уже занимается этим вопросом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хавбека “Динамо” сватают в “Андерлехт”

Добавим, Гонсалес сейчас выступает в аренде в бразильском “Сантосе”, а Родригес не поехал на собрание киевлян в Турции и тренируется с дублем.

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

пять − пять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Лидер “Шахтера”: Хочу выступать в Европе

Легионер “Динамо” навострил лыжи” в Китай

У Яремчука операция. Он пропустит очень много времени

“Шахтер” провалил трансфер игрока “Аталанты”

Украинский хавбек трижды отказал московскому “Спартаку”

Закрыть