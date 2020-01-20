“Динамо” выставит за дверь четырех легионеров

Киевское “Динамо” этой зимой планирует распрощаться с четырьмя иностранными футболистами. Сообщает сайт EURO.com.ua

По данным программы “ТаТоТаке”, “бело-синие” выставят на трансфер нападающего Франа Соля и хавбеков Жерсона Родригеса, Мохаммеда Кадірі и Дерліса Гонсалеса.

Речь идет о том, что вице-президент киевлян Евгений Красников уже занимается этим вопросом.

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Добавим, Гонсалес сейчас выступает в аренде в бразильском “Сантосе”, а Родригес не поехал на собрание киевлян в Турции и тренируется с дублем.