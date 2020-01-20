Экс-вратарь молодежной сборной Украины трудоустраивается в Чехии

Воспитанник запорожского “Металлурга” Тимофей Шеремета, который в свое время выступал за молодежную сборную Украины, в ближайшее время может трудоустроится в чемпионате Чехии.

По информации Sport Arena, 24-летний вратарь отправился на просмотр в один из чешских клубов, название потенциального работодателя вратаря не разглашается.

Напомним, последние три года Тимофей Шеремета выступает за границей, он успел поиграть в чемпионате Литвы и Армении. На днях он стал свободным агентом.