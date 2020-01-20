Иностранный клуб остался у разбитого корыта с трансфером хавбека “Шахтера”

Бразильский “Атлетико Паранаэнсе” хотел подписать полузащитника донецкого “Шахтера” Фернандо. Сообщает сайт EURO.com.ua

По данным бразильских СМИ, 20-летний игрок “горняков” не намерен возвращаться в Бразилию, а потому ответил отказом.

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Добавим, первую часть сезона Фернандо провел в аренде в “Спортинге”, однако лиссабонский клуб решил досрочно разорвать арендное соглашение.