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Футбол

Конкурент Зинченко получил травму

Андрей ОгородникНет комментариев
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Бенжамен Менди

Футболист сборной Украины Александр Зинченко, который в последних матчах “Манчестер Сити” не попадал даже в заявку, в ближайшее время может вернуть свои позиции в клубе.

Как сообщает британская пресса, основной левый защитник “горожан” Бенджамен Менди получил травму и пропустит, как минимум один поединок.

Напомним, последний раз Александр Зинченко попадал в заявку “Манчестер Сити” ещё 4 января, с тех пор чемпионы Англии обходятся без украинца.

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Тэги: Александр ЗинченкоБенжамен МендиМС
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