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Футбол

МЮ готов начать переговоры по бомбардиру Лиона

Андрей ОгородникНет комментариев
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Мусса Дембеле

Травма Маркуса Рэшфорда вынуждает английский “Манчестер Юнайтед” искать альтернативные варианты для усиления линии атаки.

Как сообщает Foot Mercato, приоритетной целью для “красных дьяволов” является нападающий французского “Лиона” Мусса Дембеле. Английский гранд оценивает 23-летнего нападающего в 50 миллионов евро. Столь щедрое предложение, по мнению руководства “МЮ”. должно убедить “Лион” отпустить одного из своих лидеров.

Отметим, в нынешнем сезоне Мусса Дембеле является одним из лучших бомбардиров “ткачей, на его счету 11 голов в 19 матчах французской Лиги 1.

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Тэги: ЛионМусса ДембелеМЮ
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