Новое на сайте

еще
Понедельник, 20 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутбол“Шахтер” провалил трансфер игрока “Аталанты”
Футбол

“Шахтер” провалил трансфер игрока “Аталанты”

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Наставник “Ромы” Паулу Фонсека рассказал об игроке, которого он очень хотел видеть в “Шахтере”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Оказывается, что это нынешний защитник “Аталанты” Роджер Ибаньес, который в последнее время хорошо прогрессирует.

Зато сейчас Фонсека уже практически договорился о переходе игрока в его “Рома”. А у “Шахтера” тогда так и не сложилось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Шахтер” приглашает спортивного директора клуба Серии А

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

3 × 5 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Украинский хавбек трижды отказал московскому “Спартаку”

Игрок “Шахтера” прокомментировал свой трансфер в “Баварию”

“Львов” берет экс-игрока “Днепра” и “Шахтера”

Дмитрий Михайленко
СК Днепр-1 просматривает игроков молодежной сборной Сенегала

Лукас Пакета
Милан готов продать Пакету в ПСЖ

Закрыть