“Шахтер” провалил трансфер игрока “Аталанты”

Наставник “Ромы” Паулу Фонсека рассказал об игроке, которого он очень хотел видеть в “Шахтере”. Сообщает сайт EURO.com.ua
Оказывается, что это нынешний защитник “Аталанты” Роджер Ибаньес, который в последнее время хорошо прогрессирует.
Зато сейчас Фонсека уже практически договорился о переходе игрока в его “Рома”. А у “Шахтера” тогда так и не сложилось.
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