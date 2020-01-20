Топ-5 трансферов свободных агентов в истории

Футбольные клубы в анлийской Премьер-лиге, Европе и за ее пределами всегда ищут своих будущих потенциальных звезд. Вот наш выбор лучших бесплатных футбольных трансферов в АПЛ. Ведь лучшие вещи в жизни, как говорится, бесплатны.

Демба Ба (“Ньюкасл”)

Ба, который был неотъемлемой частью первого сезона “Хоффенхайма” в немецкой Бундеслиге, пропустил только одну игру за весь сезон. Забив 14 голов вместе с клубом в том дебютном сезоне, только через несколько лет сенегалец перешел в АПЛ. После короткого контракта с “Молотками” и вылета клуба в Чемпионшип, Ба использовал условие в своем контракте, чтобы покинуть “Вест Хэм” бесплатно и подписал контракт с “Ньюкаслом” летом 2011 года. Он был назван игроком Премьер-лиги в декабре того же года и забил 29 голов в 54 играх чемпионата.

Джеймс Милнер (“Ливерпуль”)

Вице-капитан “Ливерпуля” прочно выступал в Премьер-лиги, играя за “Ньюкасл”, “Астон Виллу” и “Манчестер Сити”. Он сыграл свою роль в “Сити”, выиграв титулы Премьер-лиги 2011–2012 и 2013–2014 годов. Он перешел в “Ливерпуль” в качестве свободного агента и вышел в качестве капитана “Красных” в своем третьнм появлении на поле. Милнер был на замене в 2019 году и в финале Лиги чемпионов против “Тоттенхэма”, и в финале Кубка мира ФИФА против “Фламенго”, где “Ливерпуль” выиграл оба титула.

Сол Кэмпбелл (“Арсенал”)

Очень непопулярный среди фанатов “Шпор”, Кэмпбелл капитан “Тоттенхэма” После девяти лет пребывания в клубе присоединился к непримиримым соперникам из Северного Лондона “Арсеналу” на бесплатной основе. Несмотря на враждебность со стороны болельщиков “Шпор”, Кэмпбелл получил то, что он хотел, став частью команды канониров известной как “Непобедимые” в сезоне Премьер-лиги 2003-2004 годов, когда лондонский клуб выиграв титул ни разу не проиграв по ходу чемпионата. Кэмпбелл также выступал за “Ноттс Каунти” и “Ньюкасл”, каждый раз переходя в клубы в качестве свободного агента.

Златан Ибрагимович (“Манчестер Юнайтед”)

Известный швед Ибрагимович – один из самых выдающихся футболистов мира, который до сих пор играет. За карьеру он играл за такие клубы, как “Аякс”, “Ювентус”, “Интер” Милан и “Барселона”. В 2016 году Ибрагимович перешел из “Манчестер Юнайтед” в качестве свободного агента. Будучи лучшим бомбардиром ПСЖ перед этим, его переход в МЮ стал выгодной сделкой. Помогая клубу выиграть кубок Лиги Европы УЕФА, Кубок английской лиги и Кубок Англии в первом сезоне в возрасте 34 лет, он стал самым возрастным игроком, забившим 15 голов в сезоне Премьер-лиги.

Пол Погба (“Ювентус”)

Звезда Кубка мира во Франции в свое время переходил также свободным агентом. Забив в финале чемпионата мира 2018 года, француз сумел собрать уже несколько трофеев в своей карьере. Присоединившись к “Манчестер Юнайтед” в 2009 году, он переехал в итальянский “Ювентус” в 2012 году, получив бесплатный трансфер после нескольких лет ограниченных выступлений за “Красных дьяволов”. Став ключевым звеном в победе итальянской команды в 2013 году, Погба получил звание Golden Boy как лучший молодой игрок во всей Европе в том году. “Манчестер Юнайтед” подписал контракт с Погба за огромные £ 89 миллионов всего четыре года спустя.