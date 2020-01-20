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Футбол

Виктор Мозес близок к переходу в Интер

Андрей ОгородникНет комментариев
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Виктор Мозес

Нападающий сборной Нигерии Виктор Мозес в ближайшие дни станет игроком миланского “Интера”.

По информации известного итальянского журналиста Николо Скиры, “нерадзурри” сумели договориться с лондонским “Челси” по аренде 29-летнего форварда. По условиям соглашения, “Интер” будет иметь возможность выкупить права на футболиста за 10 миллионов евро. Медосмотр Мозеса запланированный на четверг.

Напомним, последние два сезона Виктор Мозес провел в Турции, где на правах аренды играл за “Фенербахче”. В связи с переходом игрока в “Интер”, “Челси” досрочно расторгнет аренду с стамбульским грандом.

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Тэги: Виктор МозесИнтерЧелси
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