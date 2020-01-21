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Футбол

Чорний и Оринчак могут перейти в Рух

Андрей ОгородникНет комментариев
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Артем Чорний

Львовский “Рух” продолжает искать варианты для усиления состава.

Несмотря на то, что клубу удалось пописать Станислава Беленького и Юрия Романюка, селекция клуба не прекращается. Как сообщает Football News, на просмотр в команду Юрия Бакалова прибыло два полузащитника. Речь идет о Артеме Чорние и Богдане Оринчаке.

Напомним, в прошлом сезоне Артем Чорний выступал в УПЛ, где защищал цвета одесского “Черноморца. Богдан Оринчак ранее играл в составе “Прикарпатья”, к примеру, в нынешнем сезоне в 18 матчах Первой лиги он забил три гола.

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Тэги: Артем ЧорнийБогдан ОринчакРух
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