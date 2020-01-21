Ингулец попытается пригласить Вакуленко

Претендент на повышение в классе петровский “Ингулец” в ближайшее время может провернуть достаточно громкую по меркам Первой лиги сделку.

По информации FootBoom, в ближайшее время новичком “Ингульца” может стать бывший защитник львовских “Карпат” Сергей Вакуленко, который сейчас находится в статусе свободного агента.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Сергея Вакуленко 16 матчей в чемпионате Украины. Ранее сообщалось, что “Ингулец” попытается подписать Младена Бартуловича.