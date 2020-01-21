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Футбол

Легионер “Шахтера” заработал полмиллиона евро в аренде

Евгений НикитюкНет комментариев
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Донецкий “Шахтер” не получил средства за решение “Спортинга” досрочно разорвать аренду бразильского защитника Фернандо. Сообщает сайт EURO.com.ua

По информации португальской прессы, “зелено-белые” выплатили игроку горнякам” 500 тыс. евро зарплатные 5 месяца.

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Напомним, Фернандо так и не сыграл за главную команду “Спортинга” ни одной игры. На его счету 6 матчей в 1 гол за дубль португальского гранда.

Источник: sportanalytic.com
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