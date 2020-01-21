Шахтер Солигорск указал на дверь известному украинском защитнику

Карьера известного украинского защитника Василия Приймы продолжает идти по наклонной.

Как сообщает официальный сайт солигорского “Шахтера”, главным тренером которого от недавно является Юрий Вернидуб, контракт с Василием Приймой расторгнут по обоюдному согласию. Причина ухода игрока не сообщается.

Напомним, в свое время Василий Прийма был игроком молодежной сборной Украины и донецкого “Металлурга”. Успел игрок поиграть в Италии, где защищал цвета клубов Серии А “Торино” и “Фрозиноне”, последним его украинским клубом была “Заря”, где ему не удалось заиграть под руководством Вернидуба.