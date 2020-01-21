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Футбол

Шахтер Солигорск указал на дверь известному украинском защитнику

Андрей ОгородникНет комментариев
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Василий Прийма

Карьера известного украинского защитника Василия Приймы продолжает идти по наклонной.

Как сообщает официальный сайт солигорского “Шахтера”, главным тренером которого от недавно является Юрий Вернидуб, контракт с Василием Приймой расторгнут по обоюдному согласию. Причина ухода игрока не сообщается.

Напомним, в свое время Василий Прийма был игроком молодежной сборной Украины и донецкого “Металлурга”. Успел игрок поиграть в Италии, где защищал цвета клубов Серии А “Торино” и “Фрозиноне”, последним его украинским клубом была “Заря”, где ему не удалось заиграть под руководством Вернидуба.

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Тэги: Василий ПриймаШахтер Солигорск
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