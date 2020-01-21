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Футбол

Стало известно, кто будет искать игроков для “Динамо”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Киевское “Динамо” и в дальнейшем будет подписывать футболистов, которых предложит агент Дмитрий Селюк. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом рассказал ведущий программы “ТаТоТаке” Сергей Болотников.

“Президент “Динамо” Игорь Суркісзустрічався в Монако с агентом Дмитрием Селюком для обсуждения новой трансферной политике киевлян. На встрече была рассмотрена идея покупки молодых малоизвестных футболистов для дальнейшей перепродажи.”, – говорит Болотников.

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Напомним, в начале зимы “Динамо” уже подписало двух клиентов Селюка – Бенито іІбрагіма Каргбо.

Источник: sportanalytic.com
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