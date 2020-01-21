ТМ: Александрия переиграла Черно Море

Бронзовый призер прошлого сезона “Александрия” провела свой третий спарринг на зимних сборах в Турции.

Сегодняшним соперником александрийцев стала шестая команда чемпионата Болгарии “Черно Море”. Несмотря на то, что первый мяч забили болгарские футболисты, благодаря успешной игре в последние тридцать минут победу одержали подопечные Шарана. Героем встречи стал воспитанник клуба Устыменко, который пока является главным бомбардиром команды на сборах с тремя мячами.

Стоить отметить, что команды провели четыре тайма по полчаса каждый.

Александрия – Черно Море 3:1

Голы: Устименко (98, 102), Шастал (110) – (36)

“Александрия” 1-й тайм: Юрий Панькив, Каспарс Дубра, Антон Шендрик, Денис Мирошниченко, Роман Вантух, Евгений Банада, Дмитрий Гречишкин, Валерий Лучкевич, Кирилл Ковалец, Максим Третьяков, Артем Ситало.

“Александрия” 2-й тайм: Юрий Панькив, Денис Мирошниченко, Каспарс Дубра, Валерий Лучкевич, Антон Шендрик, Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада (Артем Гордиенко 44′), Богдан Мышенко, Максим Третьяков, Кирилл Ковалец, Артем Ситало.

“Александрия” 3-й тайм: Олег Билык, Александр Мельник, Владислав Бабогло, Павел Пашаев, Тимур Стецьков, Артем Гордиенко (Евгений Протасов 76′), Жоао Тейшейра, Алексей Довгий (Василий Грицук 76′), Максим Задерака, Богдан Мышенко (Андрей Запорожан 76 ‘), Денис Безбородко.

“Александрия” 4-й тайм: Дмитрий Рудик, Андрей Запорожан, Владислав Бабогло, Евгений Протасов, Павел Пашаев, Максим Кулиш, Артем Гордиенко, Дмитрий Шастал, Денис Устименко, Василий Грицук, Максим Ивахно.