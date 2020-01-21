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Футбол

В “Генте” открыли правду о травме Ярмемчука

Евгений НикитюкНет комментариев
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Наставник бельгийского “Гента” Йосс Торуп говорит, что восстановление украинского форварда Романа Яремчука займет 2-3 месяца. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Роман Яремчук будет находиться вне игры несколько месяцев. После операции на травмированном ахіллі футболисту не стоит спешить”. Нам необходимо найти решение, как действовать без Романа”, – сказал наставник “индейцев”.

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Добавим, в текущем сезоне на счету 23-летнего нападающего форварда сборной Украины 17 голов.

Источник: sportanalytic.com
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