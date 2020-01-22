АПЛ. 24 тур. “Челси” расписал мир с “Арсеналом”, “Ман Сити” с Зинченко одолел “Шеффилд”

Посреди недели в Англии стартовал очередной тур АПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua
Александр Зічненко снова вернулся в основу “Ман Сити” и помог своей команде на выезде обыграть “Шеффилд Юнайтед”. Победный гол за “горожан” на свой счет записал Серхіоо Агуэро.
“Астон Вилла” на последней минуте вырвала победу в игре с “Вотфордом”, а вот “Ньюкасл” спас ничью в матче с “Эвертоном”. В лондонском дерби “Челси” не удержал победы над Арсеналом”.
Чемпионат Англии24 тур
“Шеффилд Юнайтед” – “Ман Сити” – 0:1Гол: Агуэро, 73
“Астон Вилла” – “Уотфорд” – 2:1Голы: Луис, 68, Нгойо, 90+5 – Дини, 38
“Борнмут” – “Брайтон” – 3:1Голы: Уилсон Х., 36, Грос, 41 (аітогол), Уилсон К., 74 – Муй, 82
“Эвертон” – “Ньюкасл” – 2:2Голы: Кин, 30, Келверт-Левин, 54 – Лежен, 90+4, 90+6
“Кристал Пэлас” – “Саутгемптон” – 0:2Голы: Редмонд, 22, Армстронг, 48
“Челси” – “Арсенал” – 2:2Голы: Жоржинью, 28 Аспиликуэта, 84 – Мартчінелі, 64, Бельєрін, 87
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