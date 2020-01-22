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Футбол

АПЛ. 24 тур. “Челси” расписал мир с “Арсеналом”, “Ман Сити” с Зинченко одолел “Шеффилд”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Посреди недели в Англии стартовал очередной тур АПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

Александр Зічненко снова вернулся в основу “Ман Сити” и помог своей команде на выезде обыграть “Шеффилд Юнайтед”. Победный гол за “горожан” на свой счет записал Серхіоо Агуэро.

“Астон Вилла” на последней минуте вырвала победу в игре с “Вотфордом”, а вот “Ньюкасл” спас ничью в матче с “Эвертоном”. В лондонском дерби “Челси” не удержал победы над Арсеналом”.

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Чемпионат Англии
24 тур

“Шеффилд Юнайтед” – “Ман Сити” – 0:1
Гол: Агуэро, 73

“Астон Вилла” – “Уотфорд” – 2:1
Голы: Луис, 68, Нгойо, 90+5 – Дини, 38

“Борнмут” – “Брайтон” – 3:1
Голы: Уилсон Х., 36, Грос, 41 (аітогол), Уилсон К., 74 – Муй, 82

“Эвертон” – “Ньюкасл” – 2:2
Голы: Кин, 30, Келверт-Левин, 54 – Лежен, 90+4, 90+6

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“Кристал Пэлас” – “Саутгемптон” – 0:2
Голы: Редмонд, 22, Армстронг, 48

“Челси” – “Арсенал” – 2:2
Голы: Жоржинью, 28 Аспиликуэта, 84 – Мартчінелі, 64, Бельєрін, 87

Источник: sportanalytic.com
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