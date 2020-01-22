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Футбол

Авангард усилился полузащитником Колоса

Андрей ОгородникНет комментариев
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Владислав Нехтий

Краматорский “Авангард” усилил линию полузащиты опытным исполнителем.

Как сообщает FootBoom, новичком клуба с Краматорска стал Владислав Нехтий, который на днях получил статус свободного агента, покинув коваливский “Колос”. 28-летний полузащитник подписал контракт сроком на один год.

Стоить отметить, что “Авангард” не чужая команда для Нехтия, ранее он в 26 матчах сезона 2015/2016 забил шесть голов за клуб из Краматорска. В нынешнем сезоне в составе “Колоса” он отличился тремя результативными передачами в 14 матчах УПЛ.

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Тэги: АвангардВладислав НехтийКолос
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