Авангард усилился полузащитником Колоса

Краматорский “Авангард” усилил линию полузащиты опытным исполнителем.

Как сообщает FootBoom, новичком клуба с Краматорска стал Владислав Нехтий, который на днях получил статус свободного агента, покинув коваливский “Колос”. 28-летний полузащитник подписал контракт сроком на один год.

Стоить отметить, что “Авангард” не чужая команда для Нехтия, ранее он в 26 матчах сезона 2015/2016 забил шесть голов за клуб из Краматорска. В нынешнем сезоне в составе “Колоса” он отличился тремя результативными передачами в 14 матчах УПЛ.