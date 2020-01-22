Блохин: Шевченко не нужны мои советы

Бывший наставник сборной Украины Олег Блохин считает, что нынешний главный тренер “сине-желтых” Андрей Шевченко не нуждается в его советах. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Считаю, в этом нет никакой необходимости. Во-первых, у каждого тренера свое видение подготовки команды.

Во-вторых, в штабе сборной Украины работают достаточно опытные специалисты, и они сами во всем разберутся. Да и время не стоит на месте”, – сказал Блохин.

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Напомним, под руководством Блохина сборная Украины пробилась к .четвертьфинал ЧМ-2006.