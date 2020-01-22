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Среда, 22 января, 2020
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Футбол

Черноморец может подписать экс-таланта Мариуполя

Андрей ОгородникНет комментариев
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Артур Авагимян

Молодой украинский полузащитник Артур Авагимян может вернуться в украинский футбол.

Спустя полгода после того, как игрок перебрался в чемпионат Армении, где он подписал контракт с “Алашкертом”, он близок к тому, чтобы стать игроком одесского “Черноморца”.

Как сообщает Sport Arena, 23-летний воспитанник “Мариуполя” находится в команде Остапа Маркевича на просмотре, решение по его будущему будет принято в ближайшее время.

Напомним, в прошлом сезон Артур Авагимян достаточно неплохо проявил себя в составе “Арсенал-Киев”, в восьми матчах УПЛ он забил два гола и сделал три результативные передачи.

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Тэги: АлашкертАртур АвагимянЧерноморец
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