Черноморец может подписать экс-таланта Мариуполя

Молодой украинский полузащитник Артур Авагимян может вернуться в украинский футбол.
Спустя полгода после того, как игрок перебрался в чемпионат Армении, где он подписал контракт с “Алашкертом”, он близок к тому, чтобы стать игроком одесского “Черноморца”.
Как сообщает Sport Arena, 23-летний воспитанник “Мариуполя” находится в команде Остапа Маркевича на просмотре, решение по его будущему будет принято в ближайшее время.
Напомним, в прошлом сезон Артур Авагимян достаточно неплохо проявил себя в составе “Арсенал-Киев”, в восьми матчах УПЛ он забил два гола и сделал три результативные передачи.
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