Черноморец может подписать экс-таланта Мариуполя

Молодой украинский полузащитник Артур Авагимян может вернуться в украинский футбол.

Спустя полгода после того, как игрок перебрался в чемпионат Армении, где он подписал контракт с “Алашкертом”, он близок к тому, чтобы стать игроком одесского “Черноморца”.

Как сообщает Sport Arena, 23-летний воспитанник “Мариуполя” находится в команде Остапа Маркевича на просмотре, решение по его будущему будет принято в ближайшее время.

Напомним, в прошлом сезон Артур Авагимян достаточно неплохо проявил себя в составе “Арсенал-Киев”, в восьми матчах УПЛ он забил два гола и сделал три результативные передачи.